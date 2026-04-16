Юрист Хаминский: нужно поставить самозапрет на кредиты в "Госуслугах"

Москва16 апр Вести.Как защитить от мошенников свои данные и доступ к личному кабинету в "Госуслугах", рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

Ключевой способ защиты от неправомерных сделок от вашего имени – это установление самозапрета на кредиты на "Госуслугах", а также запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия пояснил Хаминский

Он добавил, что нужно также хорошо защитить свой мобильный телефон, в котором находятся доступы к ключевым приложениям.