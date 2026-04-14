В центре по компьютерным инцидентам рассказали об эффективной защите "Госуслуг" Эксперт Белов заявил об отсутствии внешнего воздействия на "Госуслуги"

Москва14 апр Вести.Эксперты не наблюдают внешнего воздействия на системы портала "Госуслуги", взлом аккаунтов происходит из-за обмана пользователей. Об эффективной киберзащите ресурса ИС "Вести" рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Петр Белов.

У нас нет сейчас данных о каких-то инцидентах, связанных с "Госуслугами" заявил он

В большинстве случаев взлом аккаунтов на портале "Госуслуг" происходит вследствие обмана пользователей, которые сами предоставляют мошенникам доступ. НКЦКИ призывает ответственно относиться к рекомендациям по защите информационной среды.

Как заметил Белов, борьбу с хакерскими атаками государствам следует вести совместно, такое сотрудничество будет более результативным.

Мы всегда придерживались позиции, что только сообща можно определить истинного организатора компьютерной атаки, потому что для этого используются промежуточные точки, которые расположены в разных странах. Потому что можно купить сервер и на нем разместить какое-то атакующее ПО, можно взломать чей-то ресурс и использовать в качестве плацдарма добавил он

Ранее в интервью ИС "Вести" Белов сообщил, что объектами компьютерных атак против России все чаще становятся организации, которые обрабатывают персональные данные граждан.