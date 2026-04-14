Москва14 апр Вести.Банковская система России сейчас относительно устойчива к компьютерным атакам, о чем говорит отсутствие крупных инцидентов в этой сфере. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Петр Белов.

Свой комментарий он дал на полях форума по тематике Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА), который НКЦКИ проводит 14-15 апреля в кластере "Ломоносов" в Москве.

С позиции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам мы, наверное, можем говорить о том, что в банковской сфере все более-менее неплохо. Наверное, это обусловлено тем, что Банк России является регулятором, в том числе по вопросам информационной безопасности, и много внимания уделяет всем этим процессам. Кроме того, в рамках Банка России функционирует [Автоматизированная система обработки инцидентов] ФинЦЕРТ — это как раз центр ГосСОПКА в области кредитно-финансовой. Мы с ними плотно работаем и, соответственно, с ними работают все банки. Проводится единая политика, она согласовывается с нами в части компьютерных атак, то есть по неспецифическим банковским вопросам. И, наверное, тот результат, который мы видим — а это отсутствие крупных компьютерных инцидентов в банковской сфере, — он позволяет говорить о том, что банковская сфера в настоящий момент относительно устойчива к компьютерным атакам сказал Белов

Единственным заметным фактором в этой сфере он назвал случаи DDoS-атак, нацеленных на отказы в обслуживании.

Но от них не застрахован никто, поэтому совместными усилиями, в том числе и Банк России, мы, Роскомнадзор, помогаем с этими атаками бороться отметил Белов

По данным ИБ-компании Red Security, в минувшие новогодние праздники российские компании отразили порядка 950 кибератак.