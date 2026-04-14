Эксперт рассказал, кто может стоять за кибератаками против России Замдиректора НКЦКИ: кибератаки на РФ могут координировать иностранные спецслужбы

Москва14 апр Вести.Компьютерные атаки против России могут координироваться недружественными странами и их спецслужбами. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Петр Белов.

По его словам, с момента начала спецоперации России на Украине именно с территории этой страны исходило большинство атак против РФ. Сначала преобладали относительно простые DDoS-атаки на российские ресурсы, цель которых – вызвать отказ в обслуживании. Затем попытки атак стали более сложными.

Как началась специальная военная операция, большинство атак, по нашему мнению, исходило с территории Украины. Причем в них участвовали даже обычные граждане – они устанавливали себе на сотовые телефоны элементарные приложения, которые в автоматическом режиме – по крайней мере, DDoS-атаки – совершали на наши информационные ресурсы. Чуть позже атаки стали более сложными и, на наш взгляд, более скоординированными. Наверное, можно говорить о том, что есть почерк, и кто-то координирует действия атакующей стороны. Не исключено даже, что это какие-то недружественные нам страны и их спецслужбы сказал Белов

Он отметил: в России уделяется много внимания защите информационного пространства, и обычным гражданам также надо быть начеку.

При нашей поддержке в сети интернет функционирует сайт, который называется "Безопасность пользователей в сети интернет". На нем размещаются статьи, нацеленные на абсолютно разные слои общества, которые даже далеки от тематики информационной безопасности. Мы публикуем статьи, которые рассказывают о том, чего надо опасаться, как не допустить каких-то промахов, как защитить себя в цифровом мире. Причем есть даже мультфильмы для детей. То есть с самого раннего возраста мы призываем быть аккуратными в цифровом мире и внимательно относиться к своей деятельности в сети интернет подчеркнул Белов

Также в интервью ИС "Вести" заместитель директора НКЦКИ отметил: банковская система РФ сейчас относительно устойчива к компьютерным атакам, о чем говорит отсутствие крупных инцидентов в этой сфере.