Хакеры из Украины атакуют сервера медучреждений в РФ

Москва14 апр Вести.Со стороны Украины наблюдаются атаки на системы сектора здравоохранения РФ. Об этом ИС "Вести" сообщил специалист в области кибербезопасности Евгений Узкий.

Со стороны Украины идут полномасштабные кибератаки именно на сектор здравоохранения: шифровальшики шифруют данные, ломают, убивают серверы, чтобы не было возможности оказывать помощь именно раненым бойцам СВО пояснил он

Персональные данные в целом являются объектом охоты кибервзломщиков, добавил руководитель дирекции информационной безопасности АО "Почта России" Роман Шапиро.

Персональные данные - это всегда объект охоты со стороны злоумышленников. Мы видим регулярные попытки не просто забрать данные из каких-то защищенных хранилищ, но и использовать любые способы, чтобы получить информацию о переписках, отправлениях сказал он

Кроме того, для написания вредоносных программ злоумышленники активно использую искусственный интеллект.

Каждый день появляются около миллиона компьютерных вирусов, которые генерирует искусственный интеллект. Если раньше время от появления уязвимости до эксплуатации мошенниками занимало несколько дней, то сегодня это занимает несколько часов рассказал вице-президент по кибербезопасности ПАО "Сбербанк" Сергей Лебедь

Ранее эксперт Петр Белов сообщил, что банковская система России сейчас относительно устойчива к компьютерным атакам, о чем говорит отсутствие крупных инцидентов в этой сфере.