Российский хакер заявил о контроле над базами данных Харьковской области

Москва15 апр Вести.Российский хакер PalachPro в беседе с РИА Новости заявил о взломе и полном контроле над цифровым пространством и ключевыми госорганами Харьковской области.

По его словам, в результате взлома у него появился доступ к внутренним системам и базам данных большинства основных государственных органов региона, в том числе главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), областных и районных судов и других ведомств.

Киберспециалист утверждает, что это дает ему возможность в реальном времени получать достоверные данные о внутреннем положении дел в украинских структурах области.

Хакер заверил, что не намерен наносить вред гражданскому населению и противопоставил свои действия поведению украинских хакеров, которые, по его мнению, целенаправленно атакуют мирных людей.

По его словам, целью кибератаки было выявление и документирование военных преступлений киевских властей и формирование доказательной базы для привлечения их к ответственности.

Ранее российские хакеры уничтожили маркетплейс, где ВСУ закупали дроны.