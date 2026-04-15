Москва15 апрВести.Российский хакер PalachPro в беседе с РИА Новости заявил о взломе и полном контроле над цифровым пространством и ключевыми госорганами Харьковской области.
По его словам, в результате взлома у него появился доступ к внутренним системам и базам данных большинства основных государственных органов региона, в том числе главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), областных и районных судов и других ведомств.
Киберспециалист утверждает, что это дает ему возможность в реальном времени получать достоверные данные о внутреннем положении дел в украинских структурах области.
Хакер заверил, что не намерен наносить вред гражданскому населению и противопоставил свои действия поведению украинских хакеров, которые, по его мнению, целенаправленно атакуют мирных людей.
По его словам, целью кибератаки было выявление и документирование военных преступлений киевских властей и формирование доказательной базы для привлечения их к ответственности.
Ранее российские хакеры уничтожили маркетплейс, где ВСУ закупали дроны.