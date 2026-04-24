Пророссийские хакеры взломали один из пропагандистских телеканалов на Украине

Пророссийские хакеры взломали один из пропагандистских телеканалов на Украине

Москва24 апр Вести.Пророссийские хакеры взломали внутреннюю базу украинского канала "Freeдом", который имеет антироссийскую направленность. Об этом в хакерской группировке "Кибер Серп" рассказала РИА Новости.

Отмечается, что хакеры получили доступ к списку сотрудников телеканала, их фотографиям и личным данным. В группировке добавили, что благодаря операции удалось уничтожить 49 антироссийских проектов.

В данный момент мы взломали защищенный корпоративный мессенджер Element редакции "Freeдом" и получили доступ к внутренней базе телеканала сообщили хакеры

Подобные операции, как подчеркивается, раскрывают уязвимость пропагандистских украинских СМИ.

Ранее хакер PalachPro рассказал о взломе и полном контроле над цифровым пространством и ключевыми госорганами Харьковской области.

В марте стало известно, что российские хакеры из "Беркут РФ" уничтожили украинский военный маркетплейс, на котором украинские боевики закупали взрывчатку для дронов.