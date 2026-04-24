Москва24 апрВести.Пророссийские хакеры взломали внутреннюю базу украинского канала "Freeдом", который имеет антироссийскую направленность. Об этом в хакерской группировке "Кибер Серп" рассказала РИА Новости.
Отмечается, что хакеры получили доступ к списку сотрудников телеканала, их фотографиям и личным данным. В группировке добавили, что благодаря операции удалось уничтожить 49 антироссийских проектов.
В данный момент мы взломали защищенный корпоративный мессенджер Element редакции "Freeдом" и получили доступ к внутренней базе телеканаласообщили хакеры
Подобные операции, как подчеркивается, раскрывают уязвимость пропагандистских украинских СМИ.
Ранее хакер PalachPro рассказал о взломе и полном контроле над цифровым пространством и ключевыми госорганами Харьковской области.
В марте стало известно, что российские хакеры из "Беркут РФ" уничтожили украинский военный маркетплейс, на котором украинские боевики закупали взрывчатку для дронов.