Москва13 мая Вести.Пророссийские хакеры группировки " Берегини" (Beregini) рассказали "ИС Вести" об агентах группы "Меч" в Департаменте киберполиции Украины.

Ранее в своем Telegram-канале "Берегини" рассказали, что к ним обратился сотрудник украинской киберполиции, который попытался переманить хакеров на работу к себе, чтобы "выполнять суперзадания по взлому аэропортов России". В этом посте говорится, что вербовщику "Берегини" ответили однозначным отказом.

В комментарии ИС "Вести" представители хакерской группы рассказали о спецгруппе "Меч" в Департаменте киберполиции Украины.

Это сотрудники 3-го отдела департамента. Они по заданиям Главкома ВСУ проводят специальные мероприятия кибервлияния. Например, из Минобороны приходит задание на российского военного, который интересует Минобороны Украины. Сотрудники киберполиции находят всю информацию о жертве, узнают какими мессенджерами, соцсетями и почтой он пользуется. И взламывают их. Таким образом киберполиция получает возможность читать его переписку и передает информацию в ВСУ сообщили хакеры

Кроме того, предупредили "Берегини", у агентов "Меча" есть практика, когда взламывают родственников российских военных и получают информацию от них.

Это касается не только военных, но и всех остальных силовиков, политиков, журналистов и волонтеров. Поэтому не просто так говорят о том, что нельзя в мессенджерах пересылать служебную информацию и обсуждать важные вопросы говорится в ответе хакеров

Ранее появилась информация, что проукраинские и антироссийски настроенные хакеры меняют тактику кибератак на компании и госструктуры РФ. Злоумышленники все чаще применяют тактику "выжженной земли", которая подразумевает максимальное уничтожение данных россиян.