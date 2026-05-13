Москва13 мая Вести.Участницы украинской хакерской группировки "Берегини" (Beregini) рассказали ИС "Вести", что в киберполиции республики работают "несильно большие специалисты".

По словам членов группировки, в киберполиции Украины ищут свободных хакеров, которые будут на них работать и помогать зарабатывать деньги мошенническими схемами.

Смотря кого они привлекают к своим операциям. Если хакеров, то да, там есть результат, сами они несильно большие специалисты, если клюнули на наш обычный фишинг... Ищут свободных хакеров, которые будут на них или точнее за них работать. Обещают им, что будут прикрывать их, позволяют им нарушать закон, чтобы они мошенническими схемами зарабатывали деньги даже на своих же гражданах рассказали "Берегини"

По словам участниц хакерской группировки, им удалось раскрыть несколько десятков киберопераций Киева в прошлом году.