Москва13 мая Вести.Пророссийские хакеры группировки "Берегини" (Beregini) отследили несколько десятков киберопераций, осуществленных украинской стороной. Об этом они рассказали ИС "Вести".

[Было] несколько десятков [киберопераций Киева], но мы не можем раскрывать подробности, не будем давать им подсказки, как мы работаем. И публикуем мы такое крайне редко, и то - когда все отработано и уже не раскроются наши методы и инструменты