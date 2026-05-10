Москва10 мая Вести.Проукраинские и антироссийски настроенные хакеры меняют тактику кибератак на компании и госструктуры РФ. Об этом пишут "Известия".

По данным издания, злоумышленники все чаще применяют тактику "выжженной земли", которая подразумевает максимальное уничтожение данных россиян.

От демонстративного эффекта для привлечения внимания они перешли к целенаправленному нанесению максимального ущерба. Это говорит о том, что характер кибервойны, ведущейся против России, изменился — она стала более системной, изощренной и разрушительной говорится в публикации

Аналитики отмечают, что в последнее время участились случаи применения вирусов-шифровальщиков и вайперов, которые приводят к потере информации. Без дешифратора восстановить данные оказывается невозможно.

Ранее специалист в области кибербезопасности Евгений Узкий рассказал ИС "Вести", что со стороны Украины наблюдаются атаки на системы сектора здравоохранения РФ. Шифровальшики меняют данные, ломают серверы, чтобы не было возможности оказывать помощь именно раненым бойцам СВО, добавил он.