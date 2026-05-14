Москва14 маяВести.Канал независимого армянского онлайн-издания 24News на видеохостинге YouTube подвергся хакерской атаке. Об этом заявила редакция ресурса.
YouTube-канал 24News подвергся атаке. Персонал потерял 90% возможности доступа к каналуговорится в объявлении
Отмечается, что не исключена вероятность полного удаления YouTube-канала. Сотрудники СМИ подчеркнули, что расценивают произошедшее как покушение на свободу слова, у которого есть "четкие политические причины".
Однако, как заверили в редакции 24News, подобные атаки не смогут заставить ресурс замолчать.
Ранее телеканал CNN сообщал о взломе одного из государственных суперкомпьютеров Китая и похищении большого массива конфиденциальных данных.