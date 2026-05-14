Москва14 мая Вести.Канал независимого армянского онлайн-издания 24News на видеохостинге YouTube подвергся хакерской атаке. Об этом заявила редакция ресурса.

YouTube-канал 24News подвергся атаке​​​. Персонал потерял 90% возможности доступа к каналу говорится в объявлении

Отмечается, что не исключена вероятность полного удаления YouTube-канала. Сотрудники СМИ подчеркнули, что расценивают произошедшее как покушение на свободу слова, у которого есть "четкие политические причины".

Однако, как заверили в редакции 24News, подобные атаки не смогут заставить ресурс замолчать.

Ранее телеканал CNN сообщал о взломе одного из государственных суперкомпьютеров Китая и похищении большого массива конфиденциальных данных.