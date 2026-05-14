YouTube заблокировал доступ к каналам международного радио "Беларусь" СТВ: доступ к каналам международного радио "Беларусь" заблокировали на YouTube

Москва14 мая Вести.Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к каналам международного радио "Беларусь" для его администраторов, сообщил телеканал СТВ.

Уточняется, что доступ был заблокирован без права восстановления, однако саму страницу из видеохостинга пока не удалили.

Как отмечает телеканал, лидером среди стран по просмотрам YouTube-канала радиостанции стала Польша — на нее пришлось свыше 84% всей аудитории. Со значительным отрывом за ней следуют Германия, Великобритания и Соединенные Штаты.

С контентом радио по-прежнему можно ознакомиться на его странице, убедилась информационная служба "Вести".

В МИД Белоруссии ранее подчеркнули, что Минск сохраняет за собой право на ответные меры в связи с блокировками белорусских государственных СМИ на видеохостинге YouTube, а также назвали подобные ограничения грубейшим попранием международного права и наглядным проявлением двойных стандартов Запада.