Москва11 мая Вести.Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались участвовать в конкурсе "Евровидение-2026" в знак протеста против допуска конкурсантки из Израиля, пишет BBC.

По данным корпорации, национальные вещатели объяснили отказ от музыкального состязания действиями Израиля в секторе Газа в ответ на атаку палестинского движения "ХАМАС" в октябре 2023 года.

"Евровидение" переживает самый масштабный бойкот за всю свою 70-летнюю историю. В конкурсе 2026 года участвуют 35 стран, но вещательные компании Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от участия в мероприятии на этой неделе в знак протеста против участия Израиля говорится в публикации

Организатор конкурса, Европейский вещательный союз, отметил, что "Евровидение" – это состязание между вещателями, а не странами. Однако бойкот сразу пяти стран возродил дискуссии о влиянии политики на ход конкурса и правилах участия для стран, которые вовлечены в вооруженные конфликты, указывает BBC.

"Евровидение" уже подвергалось давлению в 2024 и 2025 годах из-за участия Израиля. В декабре 2025 года победитель "Евровидения‑2024" сдал приз в знак протеста против участия Израиля в конкурсе 2026 года.