Москва17 апр Вести.Организаторы международного детского футбольного турнира в Эстонии решили не проводить Таллинский кубок среди девушек в 2026 году. Поводом послужили в том числе опасения команд из других стран, связанные с военной обстановкой и использованием украинских дронов, которые напугали некоторых участников, сообщается на сайте соревнования.

После нескольких месяцев напряженной работы, страсти и самоотдачи мы приняли невероятно трудное решение о том, что Таллиннский Кубок среди девушек не состоится в 2026 году говорится в заявлении

Причиной называют обострение глобальной обстановки, включая продолжающиеся конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Из‑за этого организаторы получили множество отказов от участия: семьи игроков опасаются за безопасность детей во время поездок. Организаторы подчеркивают, что считают Таллин безопасным и гостеприимным городом, но полностью понимают эти тревоги и ставят благополучие и спокойствие игроков и их близких на первое место.

Ранее сообщалось о том, что в Эстонии снова нашли обломки, предположительно принадлежащие украинскому беспилотному летательному аппарату.