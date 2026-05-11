Москва11 маяВести.Совет ЕС представил европейским чиновникам проект, согласно которому YouTube и TikTok инфлюенсеров будут приглашать на все заседания саммитов блока и некоторые встречи министров, сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.
По их данным, дипломаты, которые присутствовали на рабочей группе по вопросам информации в Брюсселе, "были, мягко говоря, шокированы" предложением Евросовета.
Блогеры, как отмечается, получат доступ в штаб-квартиры Совета в Брюсселе, которые на данный момент открыты для аккредитованных институтами Евросоюза журналистов. При этом им будет запрещено задавать вопросы министрам и лидерам.
Ряд дипломатов анонимно заявили изданию, что не видят в данном нововведении "никакой дополнительной ценности", потому что инфлюенсеры "вряд ли понимают, что такое Евросовет".