Дуров: ЕС вводит цензуру в соцсетях под предлогом защиты детей

Москва20 апр Вести.Власти Евросоюза и Великобритании цензурируют социальные сети, прикрываясь лозунгами "защиты детей". Такое мнение высказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

По его словам, руководство ЕС предлагает главам IT-компаний заключать тайные сделки по цензуре, а в случае отказа возбуждают против них уголовные дела, объясняя эти меры защитой детей.

"Защита детей" стала стандартным юридическим/пиар-прикрытием констатировал Дуров в своем Telegram-канале

Ранее в апреле Дуров обвинил власти Евросоюза в попытках расширить контроль над интернетом и ограничить свободу слова.