Москва20 апрВести.Власти Евросоюза и Великобритании цензурируют социальные сети, прикрываясь лозунгами "защиты детей". Такое мнение высказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
По его словам, руководство ЕС предлагает главам IT-компаний заключать тайные сделки по цензуре, а в случае отказа возбуждают против них уголовные дела, объясняя эти меры защитой детей.
"Защита детей" стала стандартным юридическим/пиар-прикрытиемконстатировал Дуров в своем Telegram-канале
Ранее в апреле Дуров обвинил власти Евросоюза в попытках расширить контроль над интернетом и ограничить свободу слова.