Москва10 мая Вести.Правительство Франции паникует, потому что осознает приближение больших политических перемен. Таким мнением поделился основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

По его словам, Париж оказывает давление на платформы, которые поддерживают свободу слова.

Французское правительство в панике. Они знают, что в 2027 году произойдут серьезные политические изменения, которые разоблачат их злодеяния, - поэтому они пытаются заставить замолчать платформы, выступающие за свободу слова, под любым предлогом, который, по их мнению, может сойти им с рук написал Дуров в соцсети X

Он также подчеркнул, что Франция обвиняет социальную сеть X в незаконных действиях, которыми сама занимается.

Ранее стало известно, что парижская прокуратура начала предварительное расследование в отношении американского миллиардера Илона Маска, а также его соцсети Х. В апреле предприниматель не явился на допрос в прокуратуру Парижа.