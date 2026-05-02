В Европе намерены бороться с обходом возрастных ограничений на сайтах через VPN

В Еврокомиссии дали понять, что могут ограничить работу VPN В Европе намерены бороться с обходом возрастных ограничений на сайтах через VPN

Москва2 мая Вести.Власти Евросоюза намерены усложнить доступ детей через VPN к запрещенному контенту в сети, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен журналистам, трансляция шла на сайте Еврокомиссии.

Пресс-конференция Вирккунен была посвящена новому европейскому приложению для проверки возраста детей.

Журналисты поинтересовались у Вирккунен, как в ЕС собираются бороться с обходом возрастных ограничений детьми с помощью VPN.

Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов отметила европейский чиновник



Она добавила, что идет поиск более устойчивых решений, чтобы исключить доступ несовершеннолетних на порносайты.

В середине апреля основатель мессенджера Telegram Павел Дуров говорил, что европейское приложение для проверки возраста пользователей социальных сетей было взломано всего за несколько минут.