Дуров назвал ЕС "банановой республикой" из-за закона о слежке за перепиской Дуров сравнил ЕС с "банановой республикой" из-за закона о сканировании переписки

Москва11 июл Вести.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в социальной сети X сравнил Евросоюз с "банановой республикой" из-за закона, разрешающего сканировать частную переписку пользователей.

Он пояснил, что уловки, к которым прибегает Евросоюз, аналогичны тем, что были типичны для недемократических режимов.

Они ... будут по закону сканировать сообщения, письма и фотографии любого человека ... без ордера написал Дуров

По словам предпринимателя, в этом нет ничего демократического. За принятием подобных законов стоят "большие могущественные силы, которые могут манипулировать Евросоюзом" любым образом.

Согласно положениям закона Chat Control, владельцам мессенджеров разрешается сканировать личные сообщения для выявления и предотвращения случаев сексуального насилия над детьми в интернете. Предполагается, что данный режим будет действовать в качестве временного регулирования до апреля 2028 года.

Ранее на Западе запаниковали из-за взлома дверных звонков хакерами из РФ.