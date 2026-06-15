Дуров объяснил, чем опасен запрет соцсетей для подростков Дуров: запрет соцсетей для британских подростков несет еще большую опасность

Москва15 июн Вести.Запрет соцсетей для британских подростков младше 16 лет не защитит их, а поставит в еще большую опасность. Такое мнение высказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Бизнесмен заявил, что ни один закон не сможет заменить подросткам "хорошего воспитания", и напомнил, что у родителей уже есть инструменты для контроля цифрового контента, который потребляют их дети.

Запрет социальных сетей для подростков лишь подвергает их большей опасности. Подростки вынуждены переключаться на VPN - и открывают доступ к куда более опасному нелегальному контенту написал Дуров в соцсети X

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что введет запрет на посещение подростками младше 16 лет социальных сетей. По его мнению, это сделает юных жителей королевства счастливее и свободнее.