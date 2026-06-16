Дуров: блокировка Telegram в Индии не спасет от утечки ответов на экзамене

Дуров назвал блокировку Telegram в Индии ошибкой Дуров: блокировка Telegram в Индии не спасет от утечки ответов на экзамене

Москва16 июн Вести.Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал индийские власти из-за решения временно ограничить работу мессенджера.

Минобразования Индии ограничило работу Telegram до 22 июня после того, как Национальный квалификационный вступительный тест для поступления в медицинские вузы был отменен из-за утечки данных в мессенджере. Пересдача экзамена назначена на 21 июня.

По словам Дурова, ограничения наказывают 150 миллионов обычных пользователей, а не организаторов утечек.

Ограничение наказывает 150 млн обычных пользователей Telegram в Индии, а не инсайдеров, которые слили экзаменационные материалы. И запрет ничего не остановил. Утечки просто перешли в другие приложения написал Дуров в своем канале

Он подчеркнул, что администрация мессенджера предприняла активные шаги для борьбы с проблемой. Так, были удалены сотни каналов, причастных к распространению утечек и мошенничеству, связанному с экзаменами.

Ранее Дуров также раскритиковал решение Лондона ограничить соцсети для подростков. Он подчеркнул, что в попытках обойти такие запреты дети могут найти в интернете более опасный контент.