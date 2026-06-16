Власти Индии ввели временные ограничения на Telegram до 22 июня В Индии ограничили работу Telegram перед медицинским экзаменом

Москва16 июн Вести.Власти Индии временно ограничили работу мессенджера Telegram в преддверии повторного проведения национального экзамена NEET-UG, необходимого для поступления на медицинские специальности. Об этом говорится в заявлении Национального агентства по тестированию (NTA).

Ограничения будут действовать до 22 июня. В NTA пояснили, что мера направлена на борьбу с дезинформацией, мошенническими схемами и распространением фальшивых материалов, связанных с экзаменом.

NTA выражает благодарность Министерству электроники и информационных технологий Индии за эти своевременные действия в интересах студентов, которые в значительной степени помогут NTA провести безопасные и надежные экзамены 21 июня 2026 года сказано в тексте

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