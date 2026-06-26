Разработчики объявили о закрытии клиента Telegram "Телега" с 1 июля

Альтернативный клиент Telegram "Телега" прекратит работу с 1 июля Разработчики объявили о закрытии клиента Telegram "Телега" с 1 июля

Москва26 июн Вести.Разработчики альтернативного клиента Telegram "Телега" (Telega) объявили о прекращении работы приложения с 1 июля.

В команде проекта сообщили, что за год существования сервису удалось собрать многомиллионную аудиторию и создать востребованный продукт. Однако обеспечить его дальнейшую работу оказалось невозможно.

По словам разработчиков, причиной закрытия стали невозможность обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям, а также внешние ограничения со стороны технологических платформ, включая удаление приложения из App Store.