Москва26 июнВести.Разработчики альтернативного клиента Telegram "Телега" (Telega) объявили о прекращении работы приложения с 1 июля.
В команде проекта сообщили, что за год существования сервису удалось собрать многомиллионную аудиторию и создать востребованный продукт. Однако обеспечить его дальнейшую работу оказалось невозможно.
По словам разработчиков, причиной закрытия стали невозможность обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям, а также внешние ограничения со стороны технологических платформ, включая удаление приложения из App Store.
С учетом этого принято решение закрыть Телегу с 1 июляговорится в сообщении