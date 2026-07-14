Домен t.me не работает по всему миру

Короткий адрес Telegram не работает по всему миру Домен t.me не работает по всему миру

Москва14 июл Вести.По всему миру перестали работать короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me. Сбой связан с ограничениями со стороны оператора доменной зоны .me, сообщает издание "Коммерсант".

Газета со ссылкой на данные сервиса Whois уточняет, что домен получил статус serverHold. Это означает, что его фактически отключили от глобальной системы DNS.

Отмечается, что домен telegram.me, в свою очередь, продолжает работать. Внутри приложения мессенджера ссылки t.me функционируют.

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