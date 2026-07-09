AFP: Дурова шесть часов допрашивали в Париже

Павла Дурова вновь допросили во Франции AFP: Дурова шесть часов допрашивали в Париже

Москва9 июл Вести.Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в очередной раз допросили в Париже. На допросе у французских следователей он провел более шести часов, сообщает агентство AFP.

Дурова, как отмечается, допросили в четвертый раз с момента начала расследования.

В среду основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров более шести часов допрашивался следственными судьями говорится в материале

При этом агентство подчеркивает, что по словам адвокатов Дурова, спустя почти два года после возбуждения уголовного дела не появилось никаких доказательств, которые подтвердили бы обоснованность обвинений.

Ранее Дуров заявил, что Telegram скорее уйдет с рынка Франции, чем выполнит требования французских бюрократов, продающих преступникам данные о криптоинвесторах.

Он также отметил, что Франция столкнется с новыми ужасными утечками, если у Парижа будет доступ к зашифрованным чатам.