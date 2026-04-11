"Яндекс" объяснил сбой с получением писем в электронной почте от Telegram

Москва11 апр Вести.Некоторые пользователи "Яндекс.Почты" столкнулись с временными проблемами при получении электронных писем с кодами, необходимыми для прохождения двухфакторной аутентификации мессенджера Telegram.

В пресс-службе "Яндекса" изданию РБК сообщили, что команда специалистов "оперативно выявила эту ошибку и устранила ее".

Как отметили в компании, в настоящее время "все работает, как и прежде".

Письма с кодами для авторизации в Telegram перестали приходить на фоне масштабного сбоя в его работе. Утром 10 апреля несколько тысяч пользователей пожаловались на неполадки с мессенджером.

В середине ноября прошлого года Telegram ввел возможность авторизации с использованием электронной почты. Такие меры разработчики приняли после того, как пользователям перестали поступать звонки и СМС-сообщения, которые нужны для входа в аккаунт.