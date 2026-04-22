Москва22 апрВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ОФ увидела признали нарушения закона в действиях американской корпорации Apple по отношению к Telega — неофициальному клиенту мессенджера Telegram.
В ведомстве отметили, что действия Apple, исключившей приложение Telega из магазина App Store, могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Поступившее заявление от АО "Телега" — это не первый сигнал в отношении Appleговорится в сообщении ФАС
Приложение Telega пропало из App Store ранее в апреле. После этого представители АО "Телега" обратились в ФАС.