Apple подтвердила, что мессенджер MAX удалили из App Store из-за санкций

Apple удалила мессенджер MAX в рамках санкций, которые не назвала Apple подтвердила, что мессенджер MAX удалили из App Store из-за санкций

Москва5 июн Вести.Американская корпорация Apple в ответ на запрос BBC объяснила, что мессенджер MAX исчез из магазина приложений App Store в связи с необходимостью соблюдать санкционные требования.

В компании подчеркнули, что действуют в соответствии с законодательством тех стран, на рынках которых работают.

Мессенджер MAX был удален из магазина приложений App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций говорится в публикации

При этом в компании не стали конкретизировать, какие именно ограничения стали причиной удаления российского приложения.

Пользователи обратили внимание на пропажу мессенджера вечером 3 июня. MAX перестал находиться через поиск в App Store. При попытке перейти по прямой ссылке на его страницу магазин выдавал ошибку. Кроме того, у некоторых пользователей перестали приходить уведомления.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев подчеркивал, что американская компания убрала из магазина мессенджер без какого-либо объяснения своей позиции.