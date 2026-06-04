Глава "Ростелекома" назвал Apple врагом после удаления MAX из App Store

Глава "Ростелекома" Осеевский отреагировал на удаление MAX из App Store Глава "Ростелекома" назвал Apple врагом после удаления MAX из App Store

Москва4 июн Вести.Глава компании "Ростелеком" Михаил Осеевский назвал американскую корпорацию Apple врагом после того, как она удалила мессенджер MAX из магазина приложений App Store.

Таким образом он ответил ТАСС на вопрос о своем отношении к действиям американской компанни.

Это враги. Очевидно, что на фоне продвижения MAX это просто абсолютно недружественный шаг сказал Осеевский на полях Петербургского международного экономического форума

При этом глава "Ростелекома" подчеркнул, что подобные недружественные действия не должны приводить к таким же шагам со стороны России.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что Apple исключила приложение MAX из магазина App Store, ограничив доступ к сервису более чем для 20 миллионов пользователей устройств на iOS.