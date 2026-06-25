Мизулина обвинила Apple в попытке отменить все русское Мизулина: Apple пытается отменить все русское

Москва25 июн Вести.Американская технологическая корпорация Apple пытается отменить все русское. Такое заявление сделала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем канале в мессенджере MAX.

Так она прокомментировала сообщения об удалении ряда российских приложений из AppStore. "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Знакомства" и "Дзен", а также "Одноклассники", Mail.ru и Skillbox больше недоступны для скачивания и обновления.

Похоже, что Apple пытаются отменить все русское. Напомню, что все началось еще с волны удаления приложений российских банков. Им годами приходится "изобретать велосипед", чтобы люди могли продолжать пользоваться онлайн-сервисами. Теперь компания пошла еще дальше говорится в публикации

Мизулина подчеркнула, что Apple "откровенно давит" все российские разработки, пользуясь монопольным положением на технологическом рынке во всем мире. Она отметила, что действия компании уже можно назвать "системным геноцидом российских технологий" и частью западной антироссийской политики.