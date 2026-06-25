Мизулина предупредила о возможном удалении "Яндекса" из App Store Мизулина: сервисы "Яндекса" могут удалить из App Store

Москва25 июн Вести.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что в ближайшее время Apple может удалить из App Store приложения "Яндекса" и других российских сервисов. Об этом она написала в своем канале в MAX.

По ее словам, американская компания продолжает политику ограничения российских разработок. Мизулина напомнила, что ранее из магазина приложений уже начали исчезать сервисы российских банков, из-за чего им годами приходится искать обходные решения, чтобы пользователи могли сохранять доступ к онлайн-услугам.

Вполне вероятно, в ближайшей перспективе западные монополисты в магазинах приложений могут ограничить все российские IT- разработки: от сервисов "Яндекса" до маркетплейсов написала она

Мизулина считает, что Apple, пользуясь своим доминирующим положением на мировом рынке, оказывает давление на российские технологические продукты. По оценке Мизулиной, такие действия можно рассматривать как системное вытеснение российских технологий и часть западной политики по ограничению всего, что связано с Россией.

Ранее VK сообщила, что Apple без предупреждения и в одностороннем порядке удалила из App Store несколько приложений компании.