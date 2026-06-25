"Будете хихикать?": Попов назвал беспределом удаление приложений из App Store Попов заявил о необходимости налаживать суверенную цифровую инфраструктуру

Москва25 июн Вести.В России необходимо налаживать собственную цифровую инфраструктуру, написал в своем канале в MAX автор ИС "Вести", зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.

Радоваться выпиливанию VK, Дзена, Mail.ru [из App Store], как это делают некоторые недальновидные наши сограждане, глупо. Противник ставит целью уничтожение нашей инфраструктуры - топливной, логистической, цифровой. По беспределу. VK и Mail.ru, какие бы претензии им не предъявляли - часть суверенной инфраструктуры. Инструмент взаимодействия десятков миллионов людей. И эту коммуникацию нам хотят выключить отметил он

По мнению Попова, конкуренция в цифровом пространстве необходима, однако следует оценивать своевременность момента.

Да, РКН не ангел и можно метать в него стрелы и обвинять в резких и неуместных действиях. Цифровому пространству нужна конкуренция. Но в нынешних условиях, когда идет война, она не может быть полноценной, как бы мы этого ни хотели. Нужна своя инфраструктура и глупо доказывать обратное. У тех же Госуслуг - 120 миллионов пользователей. Когда их выпилят, тоже будете хихикать? добавил он

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что в ближайшее время Apple может также удалить из App Store приложения "Яндекса" и других российских сервисов.