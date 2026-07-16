США хотят замедлить развитие РФ через удаление ее приложений со своих платформ Удаление MAX и VK по плану США должно было замедлить технологическое развитие РФ

Москва16 июл Вести.США хотят добиться технологического отрыва от РФ через удаление отечественных приложений из своих интернет-магазинов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Сергей Карнаухов.

В задачи американцев, британцев, некоторых глобальных компаний Европы входило сбрасывание Евросоюза с поезда истории. То есть им нужно было решить задачу сначала технологического превосходства над Евросоюзом. Потому что, вы видите, сколько предприятий выведено из Европы, и все они релоцированы в Соединенные Штаты Америки. Ну и, конечно, надо было достичь им технологического отрыва от Российской Федерации объяснил Карнаухов

Он напомнил, что российские цифровые сервисы являлись передовыми в мире, что очень сильно раздражало США.

Многие скажут, что: "Ну вот о чем речь?" А я скажу: "Не надо так". Дело в том, что если мы посмотрим банковские сервисы, они передовые в мире, если мы посмотрим то, как работает МФЦ, они передовые в мире. И, конечно, это не могло не раздражать американцев, если это те конкурирующие компании, которые сегодня ведут борьбу за технологическое превосходство. Поэтому то, что сегодня нас лишают возможности использовать наши ресурсы, а значит, их развивать, значит, внедрять широкое использование населением. Здесь, естественно, мы понимаем, что решается самая главная задача, ради которой в том числе и начиналась эта провокация против России, которая привела к специальной военной операции (СВО). Решается задача технологического превосходства заявил Карнаухов

Ранее член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил, что удаление MAX и VK с западных площадок является частью войны с населением РФ. Он выразил надежду, что отечественные специалисты найдут решение этой проблемы по аналогии с банковскими приложениями.