Мирошник назвал удаление VK и MAX с популярных платформ частью войны Мирошник: удаление VК и MAX с популярных платформ - один из аспектов войны

Москва16 июл Вести.Целью удаления отечественных приложений VK и МAX из магазинов приложений является лишение населения РФ современных систем коммуникаций, а также возможности использовать национальные средства для обмена информацией. Таким мнением с ИС "Вести" поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что Запад хочет принудить население РФ к использованию приложений, находящихся под полным контролем его спецслужб.

Мы столкнулись с разносторонним давлением, … непосредственное поле боя на Земле - это только верхняя часть айсберга. Дальше за этим последовало и отрицание культуры, и отрицание истории, и война, конечно же, на медийном фронте. Поэтому для того, чтобы лишить Россию современных систем коммуникаций, вовлечения людей в непосредственное общение на отечественных мессенджерах Запад демонстрирует свое стремление заблокировать, усложнить, максимально пытаться давить на те мессенджеры, которые имеют отечественное происхождение и которые близки российскому пользователю, всячески пытаясь ограничить отечественное и принудить к использованию только западного продукта, который полностью подконтролен и спецслужбам Запада, и политикам, которые с ними работают рассказал Мирошник

Ранее Мирошник рассказал, как коррупция на Западе влияет на политическую жизнь на Украине. По его мнению, именно столкновение коррупционных интересов Запада стало причиной перестановок в украинском правительстве.