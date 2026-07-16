Джабаров заявил, что Запад боится правды, которая появляется в МАХ и VK Джабаров: Запад боится правды, которая появляется в МАХ и VK

Москва16 июл Вести.Запад боится правды, которая появляется в социальной сети VK и мессенджере МАХ. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор прокомментировал удаление российских приложений МАХ и VK из официального цифрового магазина Google Play.

Они [Запад] пытаются сделать такой занавес против российских мессенджеров, российских соцсетей. Понятно, они боятся правду, потому что только в этих сетях появляется правдивая информация, она им мешает. Это к вопросу о том, где же все-таки была демократия в свое время? На Западе или в Советском Союзе? Где ее больше было? Оказалось, что на Западе демократия была только в том виде, в каком она была удобна правящему классу. А сейчас она их просто пугает, и они продолжают … дурачить свои собственные народы сказал Джабаров

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что целью удаления отечественных приложений VK и МAX из магазинов приложений является лишение населения РФ современных систем коммуникаций, а также возможности использовать национальные средства для обмена информацией.