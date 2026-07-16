Москва16 июлВести.Удаление национального мессенджера MAX из цифрового магазина Google Play неудивительно и демонстрирует типичную западную цензуру. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она прокомментировала пропажу приложения из Google Play в беседе с газетой "Известия".
Классика цензуры Западасказала дипломат
Вместе с мессенджером из Google Play пропало приложение социальной сети "ВКонтакте" – VK. При вводе и поиске названий высвечиваются иконки других приложений.