Захарова об удалении MAX из Google Play: классика западной цензуры

"Классика": в МИД РФ не удивились удалению MAX из Google Play Захарова об удалении MAX из Google Play: классика западной цензуры

Москва16 июл Вести.Удаление национального мессенджера MAX из цифрового магазина Google Play неудивительно и демонстрирует типичную западную цензуру. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала пропажу приложения из Google Play в беседе с газетой "Известия".

Классика цензуры Запада сказала дипломат

Вместе с мессенджером из Google Play пропало приложение социальной сети "ВКонтакте" – VK. При вводе и поиске названий высвечиваются иконки других приложений.