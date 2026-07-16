Холдинг VK заверил, что его приложения и MAX работают в штатном режиме

Холдинг VK прокомментировал удаление своих приложений из Google Play Холдинг VK заверил, что его приложения и MAX работают в штатном режиме

Москва16 июл Вести.После того как из магазина Google Play были удалены приложения холдинга VK и мессенджер MAX, их работа продолжается в штатном режиме. Пользователям доступны обновления и пуш-уведомления. Об этом заявила пресс-служба VK.

Пользователи смартфонов на базе Android не будут испытывать сложности во время использования приложений. Они продолжат получать уведомления о сообщениях, звонках и событиях.

Все приложения холдинга VK, включая MAX, "ВКонтакте", "Одноклассники", Дзен, VK Видео, VK Музыка, сервисы Mail и другие работают в обычном режиме без ограничений заявили в пресс-службе VK

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с удалением российских приложений из Google Play. Она назвала происходящее классическим примером западной цензуры.