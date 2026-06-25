Песков предложил активным пользователям VK перейти с Apple на Android Песков: активным пользователям VK стоит перейти на Android

Москва25 июн Вести.Для активных пользователей VK и связанных с ним сервисов быстрым решением может стать переход с устройств Apple на альтернативные системы, включая Android. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы... Перейдите на Android, перейдите на наши системы сказал он, комментируя удаление приложений VK из App Store

Песков добавил, что после этого пользователи смогут продолжать пользоваться привычными для них сервисами.

Ранее Группа VK сообщила, что Apple без предупреждения и в одностороннем порядке удалила из App Store несколько приложений компании. В частности, пользователи устройств Apple больше не могут скачать или обновить приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен".