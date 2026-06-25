Песков: РФ свяжется с Apple, прежде чем реагировать на удаление приложений

Песков прокомментировал удаление VK из App Store Песков: РФ свяжется с Apple, прежде чем реагировать на удаление приложений

Москва25 июн Вести.Российские ведомства вступят в контакт с Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом сказал Песков

Официальный представитель Кремля добавил, что "конечно же, потребуются разъяснения со стороны корпорации".

25 июня стало известно, что Apple удалила ряда российских приложений из AppStore. Так, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Знакомства" и "Дзен", а также "Одноклассники", Mail.ru и Skillbox больше недоступны для скачивания и обновления.