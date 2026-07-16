Стало известно, какой реакции в РФ ждет Запад после удаления MAX и VK Запад хочет добиться "майдана" в РФ с помощью удаления отечественных приложений

Москва16 июл Вести.Удаление MAX и VK из интернет-магазинов является частью плана Запада по организации массовых протестов в РФ. Такое мнение ИС "Вести" высказал член общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Он добавил, что основная цель стратегии Запада - добиться максимального недовольства для граждан РФ.

Здесь надо понимать, что никакого отношения ни к специальной военной операции (СВО), ни к внешней политике эти платформы не имеют. Для чего это делается? Основополагающая задача - это вызвать любой ценой максимальное недовольство граждан Российской Федерации перед электоральным циклом. Потому что их абсолютно не интересует, кто там будет устраивать майдан: студенты, женщины-домохозяйки - это неважно. Важно достичь максимального недовольства объяснил Гаспарян

Он рассказал, что от таких ограничений страдает и бизнес в РФ, который активно использовал отечественные платформы.

Желание создать максимальные неудобства. Если тут при этом еще бизнес страдает, а мы же понимаем прекрасно, что малый и средний бизнес широко представлены на этих платформах, ну, в частности, в MAX, так еще более замечательно заявил Гаспарян

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал удаление MAX и VK из интернет-магазинов. По его мнению, это является частью конфликта между РФ и Западом.