Андрей Медведев об удалении VK из App Store: мы живем в эпоху мятежевойны

Журналист Медведев объяснил удаление VK из App Store психологической войной Андрей Медведев об удалении VK из App Store: мы живем в эпоху мятежевойны

Москва25 июн Вести.Удаление ряда приложений VK из магазина App Store компании Apple - один из элементов психологической войны против РФ. Об этом написал в своем канале в MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

По мнению журналиста, цель таких действий - побудить россиян пользоваться соцсетями недружественных государств.

Удивляться тут нечему. Война. Интернет-пространство - это тоже поле войны. Информационной, психологические и гибридные операции. Поэтому, безусловно, российские соцсети будут давить, чтобы перетащить аудиторию в свои сети (практически в буквальном смысле) отметил Медведев

Речь идет о заблокированных и запрещенных в России сетях, уточнил журналист.

Именно поэтому там сидят миллионы людей, и читают всякую ересь добавил он

Медведев напомнил о работах русского военного теоретика Евгения Месснера - в частности, о его концепции "Мятежевойны" как новой форме вооруженных конфликтов. Стратегия мятежевойны, по Месснеру, имеет своей задачей психологически "взять в полон" вражеский народ, а средством для этого служит пропаганда.

Вот мы живем в эпоху мятежевойны отметил Андрей Медведев

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: для активных пользователей сервисов VK моментальным решением проблемы может стать переход с устройств Apple на альтернативные системы, включая Android.