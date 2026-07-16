Удаление MAX и VK - часть войны Запада против населения РФ Гаспарян назвал удаление MAX и VK частью войны Запада против населения РФ

Москва16 июл Вести.Удаление приложений MAX и VK из интернет-магазинов – часть войны Запада против населения РФ. Таким мнением с ИС "Вести" поделился член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Он добавил, что в отличие от прошлых удалений отечественных приложений, в этот раз не последовало даже никаких объяснений.

Заметьте себе, что никто уже там даже не утруждает себя желанием чего-то там объяснить. Если раньше хотя бы объяснялось, что вот мы вам создаем зону дискомфорта, а вы должны таким образом повлиять на власть, то теперь уже вообще никто ничего не говорит, просто удаляют, то есть это идет фактически война против уже всего населения нашей страны объяснил Гаспарян

Политолог напомнил, что после аналогичного удаления банковских приложений решение было найдено довольно быстро.

Чего этим можно достигнуть, я не очень понимаю, потому что удалялись, например, банковские приложения еще в самом начале специальной военной операции. Но технология позволила их устанавливать на платформы заявил Гаспарян

Он предложил устанавливать отечественные приложения в МФЦ.

Я абсолютно убежден, что и в случае с "Максом", и в случаях с ВК решение будет найдено. На мой взгляд, самое простое - это в офисах МФЦ просто так же, как в офисах "Сбера", устанавливают они приложения, сделать ровно то же самое через "Госуслуги" поделился Гаспарян

Ранее политолог объяснил цель удаления отечественных приложений с интернет-магазинов. По его мнению, таким образом Запад хочет добиться роста недовольства населения политикой властей перед выборами в сентябре.