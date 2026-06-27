Москва27 июн Вести.Решение Apple удалить приложения холдинга VK из App Store имеет политический подтекст, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".

Он указал, что ранее из App Store также удаляли приложения, однако с четкими формулировками.

В Apple по поводу удаления приложений холдинга VK 25 июня заявили, что это связано с "соблюдением санкционных правил". О каких именно санкциях идет речь, в компании не уточнили.

Apple до всей этой истории вела [себя] достаточно неплохо по отношению к крупным компаниям, когда возникали инциденты. Озвучивалась реальная причина. Там в основном были претензии по авторским правам, были четкие формулировки, их правили, и буквально через неделю все возвращалось. Сейчас мы с вами видим чисто политическую историю, где в качестве причины указываются санкции. Четыре года им ничего не мешало, да, и вдруг прямо сейчас все помешало заметил он

Клименко пояснил, что происходящее не укладывается в стройную логику действий.

Была поговорка "У водопоя не стреляют", и вот - начали стрелять у водопоя. Теперь мы с вами находимся в какой-то новой реальности. Раньше для всех был шок, когда Visa и Mastercard отключались, потому что казалось, что деньги всегда должны быть универсальным мерилом, универсальной технологией. Но… Нас пытаются уязвить с разных мест, и прямо сейчас так и есть добавил он

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала решение Apple об удалении приложений VK произволом.