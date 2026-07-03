Samsung в июле отключит свой мессенджер Messages Samsung предупредила пользователей о скором отключении мессенджера Messages

Москва3 июл Вести.Южнокорейская корпорация Samsung предупредила пользователей смартфонов, что в июле отключит свой фирменный мессенджер Messages. Об этом говорится на сайте компании.

Samsung уже начала рассылать владельцам своих устройств напоминание о скором закрытии программы.

Приложение Samsung Messages будет закрыто в июле 2026 года. Переходите в Google Messages в качестве приложения для обмена сообщениями, чтобы поддерживать постоянную работу с сообщениями на Android говорится в сообщении

Отмечается, что Samsung Messages перестанет работать на устройствах Galaxy под управлением Android 12 и более новых версий операционной системы.

При этом издание 9to5Google пишет, что если смартфон работает под управлением Android 11, то в порядке исключения мессенджер продолжит работу на этих устройствах. Издание также назвало дату окончательного прекращения работы Samsung Messages - 6 июля.