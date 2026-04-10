Пользователи Samsung столкнулись с блокировками смартфонов после сброса настроек

Москва10 апр Вести.Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с дистанционной блокировкой гаджетов после сброса настроек к заводским установкам.

Согласно данным мониторинга социальных сетей, жалобы поступают от владельцев флагманской модели Galaxy S22 Ultra, сообщает профильное интернет-издание Android Authority.

По словам пользователей, после проведения процедуры полного сброса настроек на экране появляется уведомление о том, что устройство перешло под удаленное управление организации Numero LLC. В результате доступ к интерфейсу и функциям телефона полностью прекращается.

Технические эксперты пришли к выводу, что ограничение накладывается на уровне уникального идентификатора IMEI. Специалисты пояснили, что речь идет о технической ошибке.

В компании пока не комментировали информацию о неполадках.

