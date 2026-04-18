Mash: в России зафиксированы массовые жалобы на работу iPhone после обновления

Москва18 апр Вести.Россияне начали массово сообщать о неполадках со своими iPhone после обновления операционной системы до версии iOS 26.4.1, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, новое обновление привело к тому, что сотни смартфонов фактически перестали работать. Пользователи массово обращаются в сервисные центры с одинаковыми жалобами.

Пострадавшие владельцы рассказывают, что их устройства пытались обновиться ночью, однако установка прервалась. Утром они обнаружили iPhone полностью заблокированными и не реагирующими на действия.

Уточняется, что проблему удается решить перепрошивкой, но это приводит к неизбежной потере всех данных на устройстве.