Москва18 апрВести.Россияне начали массово сообщать о неполадках со своими iPhone после обновления операционной системы до версии iOS 26.4.1, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, новое обновление привело к тому, что сотни смартфонов фактически перестали работать. Пользователи массово обращаются в сервисные центры с одинаковыми жалобами.
Пострадавшие владельцы рассказывают, что их устройства пытались обновиться ночью, однако установка прервалась. Утром они обнаружили iPhone полностью заблокированными и не реагирующими на действия.
Уточняется, что проблему удается решить перепрошивкой, но это приводит к неизбежной потере всех данных на устройстве.