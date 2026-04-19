Москва19 апр Вести.При обновлении на новую версию iOS смартфоны iPhone, на которых установлено приложение Telega, превращается в "кирпич". Об этом заявил техноблогер Сергей Романцев.

С проблемой "окирпичивания" столкнулись обладатели iPhone. Ночью телефон автоматически начал процесс обновления операционной системы, однако постоянно прерывал его. После неудачных попыток обновления телефон переставал включаться.

Я обновил три совершенно исправных iPhone. На одном было приложение Telega. И только на нем обновление зависло, и iPhone ушел в постоянный ребут [перезагрузку] написал Романцев в своем Telegram-канале

Для восстановления устройства требуется установка iOS с помощью компьютера, однако в таком случае пользователь, не создавший резервную копию, лишается всех данных.

Ранее в СМИ сообщалось, что владельцы российских аккаунтов Apple теперь могут сменить регион даже при активных подписках и без указания платежного метода нового региона.