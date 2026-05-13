"Белые хакеры" взломали Samsung Galaxy S26 и S26+ с помощью ИИ Защиту Samsung Galaxy S26 и S26+ обошли с помощью ИИ через уязвимость в прошивке

Москва13 мая Вести.В смартфонах Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26+ выявлена серьезная уязвимость, открывающая злоумышленникам путь к полному контролю над операционной системой устройства. О находке специалистов по информационной безопасности из группы Dark Navy сообщило издание Android Authority.

Исследователи обнаружили в прошивке аппаратов системную брешь, на основе которой удалось собрать эксплойт и получить root-права. По данным Dark Navy, это первый подобный метод для устройств Samsung после того, как компания отключила возможность разблокировки загрузчика в оболочке One UI 8. В команде утверждают, что при разработке инструмента взлома применяли искусственный интеллект и "несколько раундов общения на естественном языке". Демонстрация показала, что запуск эксплойта производится через обычное приложение.

Получив root-доступ, специалисты задействовали популярную утилиту Magisk. Как правило, банковские сервисы и аналогичные программы отказываются работать на устройствах с разблокированными root-правами, однако с помощью Magisk инженерам удалось преодолеть и этот барьер. Полученные привилегии открывают возможность глубокой настройки системы, удаления предустановленных приложений, изменения параметров производительности и автоматизации задач.

Уязвимыми оказались только модификации Galaxy S26 и S26+ на базе собственного процессора Samsung - Exynos 2600. Версия Galaxy S26 Ultra, выпускаемая с чипами Qualcomm Snapdragon, под удар не попала - защиту устройств на этой платформе обойти не удалось. По данным журналистов, производитель уже устранил обнаруженную брешь.

В марте лаборатория безопасности Xiaomi выявила похожий способ разблокировки загрузчика на смартфонах с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако компания оперативно закрыла уязвимость в мартовских обновлениях безопасности. В начале мая Samsung выпустила масштабный пакет обновлений для всех актуальных моделей, в рамках которого было закрыто 47 известных уязвимостей.

В апреле сообщалось, что россияне начали массово сообщать о неполадках со своими iPhone после обновления операционной системы до версии iOS 26.4.1. Пострадавшие сообщали, что их устройства пытались установить обновление в ночное время, однако утром iPhone оказались полностью заблокированными и не реагирующими на действия.