В Кремле объяснили ограничения для зарубежных мессенджеров в России Песков: зарубежные мессенджеры ограничивают в РФ из-за нарушений законов

Москва14 апр Вести.Ограничения против зарубежных мессенджеров в РФ связаны с нежеланием их руководства выполнять российское законодательство. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается ограничений в работе мессенджеров, то это связано с необходимостью выполнения норм наших законов определенными зарубежными компаниями. И в случае, если это не делается, то принимаются меры. Это тоже совершенно нормальная практика, которая работает во многих странах. И тоже, собственно, эти шаги воспринимаются с пониманием пояснил он на брифинге

Ранее сообщалось, что после замедления и блокировки Telegram в РФ россияне массово стали переходить на азиатские мессенджеры.